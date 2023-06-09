ODTÜ’de Onur Yürüyüşü başlamadan müdahale ve gözaltı

ODTÜ’de Onur Yürüyüşü için toplanmaya çalışan öğrencilere yürüyüş öncesinde polis müdahale etti.

Fotoğraf: ODTU Medya Topluluğu

ODTÜ’lü öğrenciler, bugün saat 16:00’da üniversitedeki 11’inci Onur Yürüyüşü’nü düzenlemeyi planlıyordu.

ODTÜ rektörlüğü dün öğrencilere attığı e-postada, yürüyüşe izin verilmediğini duyurmuştu. Okul yönetimi ayrıca ‘yürüyüş ısrarının devam etmesi’ durumunda ‘her türlü güvenlik önleminin alınacağını’ belirterek öğrencileri tehdit etmişti.

Yürüyüş saatine doğru okul çevresini ve içini polisler doldurdu.

Öğrencilere dağılmaları için anons yapan polisler, öğrencilerin yürüyüş alanına gitmesini engelledi. Öğrencilerin bir kısmı da kütüphaneye yönlendirildi.

Polis, henüz yürüyüş başlamadan kütüphanedeki öğrencilere müdahale etti. Bazı öğrenciler de gözaltına alındı.

Okuldan görüntü paylaşan ODTÜ Medya Topluluğu, ilk tespitlere göre dört öğrencinin gözaltına alındığını belirtti.