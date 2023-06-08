ODTÜ rektörlüğünden Onur Yürüyüşü öncesi öğrencilere tehdit

ODTÜ rektörlüğü, yarın üniversitede düzenlenmesi planlanan Onur Yürüyüşü’ne izin vermediğini duyururken öğrencileri tehdit etti.

Fotoğraf: Arşiv

ODTÜ’lü öğrenciler, yarın saat 16:00’da üniversitedeki 11’inci Onur Yürüyüşü’nü düzenlemeyi planlıyor.

Bu sabah saat 10:00’da rektörlükten öğrencilere atılan e-postada Onur Yürüyüşü’ne izin verilmediği belirtildi. Rektörlük, e-postada Onur Yürüyüşü’nün ismini doğrudan zikretmezken yürüyüşü ‘belli bir grubun’ düzenlediğini söyledi.

Yürüyüşün yasalara aykırı olduğunu savunan rektörlük, ‘yürüyüş ısrarının’ devam etmesi durumunda ‘gerekli her türlü güvenlik önleminin’ alınacağını belirterek öğrencileri tehdit etti.

Rektörlüğün gönderdiği ve ODTÜ’lü öğrencilerin Diken’le paylaştığı e-posta şöyle:

Onur Yürüyüşü ODTÜ’de geçen sene de yasaklanmaya çalışılmış ve yürüyüş esnasında okula polis girmişti.

Müdahale sonucu 38 kişi gözaltına alınmıştı.