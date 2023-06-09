Türkiye’deki herkesin verileri bir sitede paylaşılıyor

Bir sorgu sitesinin, Türkiye’de ikamet eden herkesin T.C. kimlik bilgisi, telefon numarası ve adres bilgilerini paylaştığı ortaya çıktı.

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Türkiye’de ikamet eden herkesin kişisel verilerinin bir sorgu sitesinde paylaşıldığı ortaya çıktı. Sitede T.C. kimlik bilgisi, telefon numarası ve adres bilgilerine ücretsiz üyelik karşılığı ulaşılabiliyor. Tapu ve diğer özel bilgiler için ücretli üyelik isteniyor.

Free Web Turkey‘in aktardığına göre e-posta hesabıyla kayıt olunabilen sitede vatandaşların isim ve soy isimleri, açık adresleri, telefon numaraları ve banka hesap bilgileri gibi kişisel verileri yer alıyor. Bunlara, bir kişinin adını ve soyadını aratarak kolayca ulaşılabiliyor.

Toplam kullanıcının (şimdilik) 5195 olduğu görülen sitede, Türkiye’de yasal olarak ikamet eden ve e-devlet sistemine kayıtlı yabancı uyruklu kişilerin de bilgileri yer alıyor.

‘Devlet yetkililerinin de işlediği suç’

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği yöneticisi Veysel Ok, ortada büyük bir suç olduğunu söyledi: “Bu verileri ele geçirenler Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında büyük bir suç işledi. Ancak bu sadece verileri çalanların değil, Türkiye’de yaşayan insanların verilerini korumayan devlet yetkililerinin de işlediği bir suç.”