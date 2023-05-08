Soylu, bakanlığın kimlik uygulamasıyla ‘şov’ yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığın fotoğraftan kimlik tespit eden ‘KİM’ uygulamasıyla ‘şov’ yaptı.

Görsel: Youtube

İstanbul 2’nci bölge birinci sıradan AKP milletvekili adayı Soylu, teknoloji sitesi ShiftDelete.Net‘in Youtube kanalına konuk oldu.

Yerli otomobil Togg’la ShiftDelete ekibini ‘gezdiren’ Soylu, videonun bir kısmında ShiftDelete kurucusu Hakkı Alkan’a “Sana burada bir numara yapabilirim mesela” diyerek sürüş halindeyken telefonunu çıkardı.

Araba kullanmaya devam ederken telefonunu açan içişleri bakanı, kimlik tespit eden ‘KİM’ uygulamasını açarak Alkan’ın fotoğrafını çekti.

Uygulama birkaç saniye içerisinde Alkan’ın kimliğini tespit etti. Alkan, kimliğinin birkaç saniye içerisinde tespit edilebilmesine sevinirken Soylu, “Bu devletin çok büyük güçleri var” dedi.

2023’teki güncellemeye göre araç kullanırken telefonla ilgilenmenin cezası 951 TL.