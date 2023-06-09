Hane gelirinin üçte ikisi gıda, konut ve ulaşıma gidiyor

Hanehalkı tüketim harcamaları verilerine, hane gelirinin yüzde 70’e yakını gıda, konut ve ulaşıma gidiyor.

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Türkiye, son yıllarda gelişmekte olan ülkeler arasında ekonomisi birçok açıdan en kötü performans sergileyenlerden biri. Enflasyon geçen sene resmi verilere göre yüzde 85’in üstüne çıktı. Bağımsız sosyal bilimcilerse bunun daha fazla olduğunu söylüyor. Enflasyon oranı baz etkisiyle düşük görünse de fiyatlardaki artış devam ediyor.

Özellikle de son bir senedir dünya çapındaki gerilemeye karşın, gıda enflasyonu Türkiye’de hala yükselmeye devam ediyor.

Bu durum alım gücü eriyen kesimlerin gelirlerini daha fazla gıdaya vermek zorunda kalmasına yol açtı.

TÜİK’in üç senenin ardından açıkladığı verilere göre hanelerin gelirlerinden en çok pay ayırdığı harcamalar yüzde 22,8’le gıda, yüzde 22,4’le kira ve konut harcamaları, yüzde 21,3’le ulaştırma oldu.

Yani evlere giren her 3 TL’nin 2’si gıda, konut ve ulaşıma gitmiş oldu. Harcamalardaki en düşük payıysa yüzde 1,4’le eğitim, yüzde 2,2’yle sağlık ve yüzde 2,5’le eğlence ve kültür aldı.

İstatistiklere göre yoksulluk arttıkça gıda ve kira harcamalarının oranı artıyor.