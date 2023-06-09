Kavcıoğlu son günü de boş geçmemiş

Merkez Bankası (MB) başkanlığından alınıp Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanlığına getirilen Şahap Kavcıoğlu, son gün piyasaya müdahale için rezervden 1,5 milyar dolar daha satmış.

Şahap Kavcıoğlu. (AA)

Ekonomide yeni bir model deneyip başarısız olan iktidar, seçim öncesi piyasa dışı düzenlemeler ve MB’nin ‘arka kapı’ satışlarıyla TL’deki değer kaybını yavaşlatmaya çalışıyordu. Son 20 ayda 180 milyar dolardan fazlası satıldı.

Seçimden sonraysa işleri toparlaması için Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye bakanlığına getirildi. Böylece politikaların da ‘normalleşmesi’ hedefleniyor. Uzmanlar, Şimşek’in ekonominin başına getirilmesiyle kurun serbest bırakıldığını düşünüyor. Şimşek’in yeni yaklaşıma uygun yeni kadrolar istediği de biliniyor.

Bu doğrultuda Merkez Bankası başkanı olarak Hafize Gaye Erkan atandı. Erkan’ın yerine atandığı Kavcıoğlu’ysa BDDK başkanı yapıldı. Ancak Kavcıoğlu MB’deki son gününde de boş durmamış.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Kavcıoğlu’nun görevden alınmadan önceki son gün 1,5 milyar dolar sattığını, böylece Merkez Bankası rezervlerinin eksi 65,3 milyar dolara gerilediğini yazdı.

Gürses’in mesajı şöyle: “Kavcıoğlu son gününde 1,5 milyar dolar daha satmış. Böylece Merkez Bankası’nı 63,5 milyar dolar açık pozisyonla devretmiş. Bankanın 8 Haziran itibariyle görünen zararı 52 milyar TL, ‘gerçekleşmemiş zararı‘ (değerleme hesabı) ise 432 milyar TL. Enkaz gibi enkaz…”