Şahap Kavcıoğlu, yeni BDDK başkanı oldu

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası başkanlığından alınarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) başına getirildi.

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Bugünkü cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Merkez Bankası (MB) başkanı olarak Hafize Gaye Erkan atandı.

Bu görevi iki seneyi aşkın bir süredir Şahap Kavcıoğlu yürütüyordu. Resmi Gazete’deki kararla Kavcıoğlu BDDK başkanlığına atandı.

Kavcıoğlu Mart 2021’de MB başkanı koltuğuna oturduğunda dolar/TL 7,26 seviyesindeydi. Kavcıoğlu koltuğu 23,30 rekoruyla bıraktı. Aynı dönemde enflasyon yüzde 16 seviyesindeydi. Daha sonra enflasyonda da rekorlar geldi. Kavcıoğlu’na bu ‘başarısı’ nedeniyle BDDK’da da görev verildi.