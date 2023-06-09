Prof. Akdeniz: OnlyFans kararı yasaya aykırı

Bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, OnlyFans platformuna getirilen erişim engelinin yasalara aykırı olduğunu söyledi. Hakimlerin, Anayasa Mahkemesi’nin pilot kararına uymadığını belirtti.

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OnlyFans, yetişkinlere yönelik Britanya merkezli bir içerik platformu. Belli bir ücret karşılığında fotoğraf, video ya da ‘online arkadaşlık‘ içerikleri sunulan platform, çoğunluğu kadınlardan oluşan bir kesime gelir getiriyor.

Türkiye’de bir süredir ‘müstehcenlik‘ gerekçesiyle sitenin kapatılması için Twitter’da çalışma başlatılmıştı. Bunun ardından da iki gün önce yasak kararı geldi.

Karar, 5651 sayılı yasanın 9’uncu maddesine istinaden verildi. Bu yasaya göre kişilik haklarının ihlal edilmesi gerekiyor. Ama Prof. Dr. Akdeniz, OnlyFans kararında böyle bir durum olmadığına dikkat çekti.

‘Duyarlı bir vatandaş’ın şikayeti

Akdeniz şöyle anlattı:

*Bir kişi veya kurum çıkıp, “Benim şu içerikten dolayı kişilik hakkım ihlal edildi, bana şöyle dendi ama yalan, izinsiz resimlerim yayınlandı” iddiasında bulunacak. Hakim de bu somut iddiayı değerlendirip karar verecek.

*OnlyFans’le ilgili başvuru ve talepse ‘duyarlı bir vatandaş’ tarafından yapılmış. Talebi de ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin, kamu ahlakını ve Türk aile yapısını açıkça tehdit eden OnlyFans isimli sosyal platforma erişim engeli getirilmesi’.

*Dolayısıyla, duyarlı vatandaş, toplumun ahlak bekçiliği rolünü üstlenmiş fakat kendi kişilik haklarının ihlal edildiği yönünde bir şikayeti yok. Acaba, adına sahte hesap mı açılmış, kendi resimleri mi yayınlanmış? Hayır, böyle bir durum söz konusu değil.

1. OnlyFans platformunun Türkiye'den erişime engellendiğini @engelliweb üzerinden duyurmuştuk. İlk akla gelen platformun "müstehcen" olması ie erişime engellenmesiydi. Fakat, platform "kişilik hakları" ihlali gerekçesiyle engellenmişti. Kararı açıklıyorum 👇 https://t.co/7ZiyLJTWdX — Yaman Akdeniz (@cyberrights) June 9, 2023

Yasada yazanı takmadı

Akdeniz’e göre şikayeti değerlendiren hakim yasada yazanı takmadı ve ‘kamu ahlakına ve Türk aile yapısına uygun olmayan’ içeriklerin paylaşıldığını belirterek OnlyFans’i sansürledi.

“Hangi kişinin hangi kişilik hakları, OnlyFans platformunda yer alan hangi içeriklerden dolayı ihlal edilmiş” diye soran Akdeniz, kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu söyledi.

‘Duyarlı vatandaş’ın toplumun ahlak bekçiliğine soyunduğunu kaydeden Akdeniz, hakimin de yetkisini aşarak engel kararı verdiğini belirtti.

Kararın, AYM’nın geçen yıl verdiği dokuz maddelik pilot karara da aykırı olduğunu ifade eden Akdeniz, ‘pilot kararının sözde kalacağı’na dair Diken’deki yazısını paylaştı.