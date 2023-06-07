OnlyFans’e erişim engeli getirildi

Yetişkinlere yönelik içerik platformu OnlyFans’e mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.
OnlyFans Londra merkezli bir ücretli abonelik sistemi. İçerik yaratıcıları görüntü karşılığında üyelerden para kazanıyor.
‘Müstehcenlik‘ gerekçesiyle sitenin kapatılması için Twitter’da çalışma başlatılmıştı. Bunun ardından yasak kararı geldi.
İfade Özgürlüğü Derneği yasak kararını Twitter hesabı ‘Engelli Web’den şöyle duyurdu:
“Abonelik sistemiyle çalışan sosyal medya platformu @OnlyFans, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 7 Haziran 2023 tarihli ve 2023/3975 sayılı kararıyla erişime engellendi.”