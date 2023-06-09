Vizeler ‘denetimsiz Türk vatandaşlığı verilmesinden’ reddediliyormuş

Gazeteci Fatih Altaylı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden üst düzey bir diplomatın, ‘yabancılara Türk vatandaşlığı verildiği ve bunların ciddi şekilde incelenmediği için düşük oranda vize verdiklerini’ söylediğini yazdı. Diplomata göre yabancılara Türk vatandaşlığı verilirken prosedürler ciddi işlenmiyor.

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Son dönemde Schengen vizesi başvurularında en fazla ret cevabı alan ülkelerden biri Türkiye. Pandeminin ardından yeniden hızlanan başvurulara AB ülkelerinden çok fazla ret cevabı gelmeye devam ediyor.

Son günlerde başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinden Schengen vizesi için başvuran kişiler, randevu almak için uzun süre beklemek durumunda kalıyor. Birçok kişi randevu alamıyor, alsa da reddediliyor. Başvurusu olumlu sonuçlanan bazı kişilerinse ancak birkaç günlük vize alabildiği görülüyor.

Fatih Altaylı, sitesindeki yazısında bu konuyu AB ülkelerinden üst düzey bir diplomata sorduğunu kaydetti.

Altaylı, diplomattan şu yanıtı aldığını yazdı:

*Vize başvurularına eksiye oranla daha düşük oranda onay veriyoruz. Ancak bunun Türklerle ilgili bir durum olmadığını bilmenizi isterim.

*Daha az vize veriyoruz çünkü Türkiye ciddi miktarda göçmen var. Bu göçmenlerin sayısını bilmediğimiz bir bölümüne Türk vatandaşlığı da verilmiş.

*Türkiye’nin vatandaşlık verme prosedürlerinin ince eleyip sık dokumadığını biliniyor.

*Bu yüzden de başvurularda eskisine oranla çok daha sıkı bir güvenlik soruşturması yapmak zorunda kalıyor vize bürolarımız. Bunun bize getirdiği yük oldukça fazla.

*Bu yüzden de en küçük bir soru işarete oluştuğu anda vize reddi çok daha kolay bir seçenek haline geldi.

*Öte yandan da Türkiye’de pek çok uluslararası suçlunun yerleşik hale geldiği de bir sır değil.

*Buna bir de Türkiye’deki politik ortamdan dolayı Avrupa’ya kalıcı olarak gitme arzusu artan Türk vatandaşlarının da bizim için yaratması muhtemel sorunları da eklerseniz niye eskisine oranla daha zor vize verildiğini de anlarsınız.

*Vize sorunu yaşayan Türk vatandaşları bunun nedenini bize değil, Türk hükümetine sormalı.

‘Denetimsiz Türk vatandaşlığı’

Hükümetin, gayrimenkul alan veya çeşitli yatırımlar yapan yabancılara Türk vatandaşlığı vermesi tartışma konusu oluyor. Muhalefet, özellikle Ortadoğu’daki radikal İslamcılara ve bazı ülkelerden gelen suçlulara vatandaşlık verildiğini iddia ediyor. Suriye, Afganistan, Pakistan gibi ülkelerden Türkiye’ye sığınan milyonlarca göçmenin arasına bu suçluların karıştığı belirtilirken, bunlara denetimsiz şekilde Türk vatandaşlığı verildiği de siyaset gündeminde yer almıştı.