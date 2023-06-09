AKP’li Bahadır, ofisini bastığı muhtardan şikayetçi oldu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu muhtarlığında ağırladığı için AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın tepkisini çeken ve tehdit edilen Şirinevler Mahallesi Muhtarı İbrahim Güzel hakkında bir de suç duyurusu var.

Fotoğraf: AA

AKP’li Bahadır’ın, kendisini tehdit ettiği videoları sosyal medyadan paylaşan muhtar Güzel hakkında suç duyurusunda bulunduğu, muhtarın bugün 11:30’da Bahçelievler Kocasinan Karakolu’nda ifade vereceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

İmamoğlu’nun Şirinevler muhtarı Güzel’i ziyaretinin ardından Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, yanındaki görevlilerle birlikte, ilçe belediyesine ait parkta bulunan muhtarlığa gelmişti.

Muhtarlık çalışanının kaydettiği görüntülerde Bahadır’ın Güzel’e “Sana bir şey söyleyeyim mi? Elimde kalırsın” dediği görülmüştü.

Bahadır muhtarlığın boşaltılmasını da istemişti.