İmamoğlu: Hangi engelleri koyarsa koysunlar kararlı şekilde yürüyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Önümüze hangi mahkeme davalarını koyarsa koysunlar, yolumuza kararlı şekilde yürüyeceğiz” dedi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın sekizinci duruşmasında hüküm açıklanmıştı. Mahkeme, İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası vermişti.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, önceki günlerde İmamoğlu’nun cezasının onandığını öne sürmüş ama bu iddia yalanlanmıştı.

Yedikule Gazhanesi’nin açılışına katılan İmamoğlu, bu davaya dikkat çekti. ANKA’nın haberine göre İmamoğlu’nun ilgili konuşması şöyle:

“Biz burayı, kişisel menfaatlere ya da bir avuç grup ya da bir çıkar heyetine değil, sizler gibi halkın kullanımına açıyoruz. Çok net söyleyeyim: Bu dava adına, önümüze hangi engelleri koyarsa koysunlar, önümüze hangi mahkeme davalarını koyarsa koysunlar, yolumuza kararlı şekilde yürüyeceğiz. Çünkü esas mesele, gönüldeki davadır. O dava da milletin gönlündeki davadır. Ben, o davayı kazanacağım. O diğer davaların bende hiçbir hükmü yok. Kıymeti de yok.”