Selvi’nin ‘İmamoğlu’nun cezası onandı’ iddiasına yalanlama 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cezasının onandığını iddia eden Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi yalanlandı.

Fotoğraf: Twitter/Ekrem İmamoğlu

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, şunları söyledi: “Bir gazeteci arkadaş bugün, müvekkilim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis kararının istinafta onandığını yazmış. Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı son açıklamaları da bu davanın sonucuna bağlamış. İmamoğlu dosyası istinafta, henüz bir karara bağlanmadı. Bugün de ilgili mahkemenin kalemiyle konuştum, dosya sırada bekliyor. Henüz bir işlem yapılmadı.”

Selvi, bugünkü köşe yazısında İmamoğlu’nun cezasının onandığını ileri sürmüştü: “Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği seçim sabahı hemen CHP genel başkan adaylığı veren mesajı atmasının altında İstinaf Mahkemesi’nden aldığı bir haberin etkisi olduğu söyleniyor. İmamoğlu, İstinaf’ın cezasını onadığını öğrenmiş.”

İmamoğlu’na ceza

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın sekizinci duruşmasında hüküm açıklanmıştı. Mahkeme, İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası vermişti.