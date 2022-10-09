Akşam Postası / 9 Ekim 2022

Erdoğan, Onur Şener cinayetinde ‘kamu kurumlarının hedef alınması’ndan yakındı

Müzisyen Onur Şener’in Ankara’da üç kamu personeli tarafından öldürülmesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Adli vakalar üzerinden kamu kurumları ve görevlilerinin hedef gösterilmesini yanlış buluyoruz” dedi.

‘Tecrit’ yürüyüşü: Polis saldırısında HDP’li vekilin ayağı kırıldı

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıl dönümünde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen yürüyüşe polis müdahale etti. Müdahalede ağır darp edilen HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik’in ayağı kırıldı.

MHP’li vekil, polis eşliğinde sahneyi bastı: Biz konuşuruz

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği Platformu’nun birlikte düzenlediği ‘Kardeş Kültürler Festivali’nde konuşma yapmasına izin verilmediği gerekçesiyle ülkücüler ve polis eşliğinde sahneyi bastı: “Azdan az, çoktan çok… Biz konuşuruz. Biz, gerekli cevabı veririz.”

‘Doç. Dr. Nebati’nin tez konusu AKP’ymiş: ‘Epistemoloji’ de var

Sözlerinin anlaşılmaması üzerine eleştirilere “Doktor unvanı için çok uğraş verdim. Aynı zamanda akademisyenim. Aynı zamanda doçentim. Yadsıyamazsınız. Doç. Dr. Nureddin Nebati’yim” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin tezi ortaya çıktı.

Davutoğlu, provokasyona uğradığını anlattı: Seçim yaklaştıkça bunlar artabilir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter’dan yayınladığı videoyla Amasya ve İstanbul’da provokasyonlara uğradığını ve bunların seçim yaklaştıkça artacağını söyledi.

İran devlet televizyonu hacklendi: Mahsa Emini ve öldürülen diğer kadınlar gösterildi

İran devlet televizyonu rejim karşıtı bilgisayar korsanları tarafından siber saldırıya uğradı.

Bilim insanları ve öğrenciler ‘yanık ülke’ye akın ediyor

Antik çağ coğrafyacısı Strabon’un ‘yanık ülke’ olarak tanımladığı Manisa’daki Kula-Salihli Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Global Jeoparkı, yer bilimcilerin inceleme ve araştırma gezilerine ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’nin EURO 2024 elemelerindeki rakipleri belli oldu

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde, D Grubu’nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.

Meteoroloji’den 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beş il için ‘turuncu’, 13 il için de ‘sarı kod’lu uyarı yaptı.

Ukrayna: Zaporijya’ya düzenlenen Rus saldırısında 17 kişi öldü

Rus güçlerinin Ukrayna’nın güneydoğusunda yer alan Zaporijya’ya düzenlediği saldırıda 17 kişinin öldüğü bildirildi.

Tayland’daki kreş saldırısı: Kurtulan tek çocuk arkadaşlarının uyuduğunu sanmış

Üç yaşındaki Emmy her gün gittiği kreşte en yakın arkadaşının yanında öğle uykusundayken elinde silah ve bıçak olan bir adam içeri girdi ve tüm arkadaşlarını öldürdü.

Formula 1’de dünya şampiyonu Max Verstappen

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 18’nci ayağı olan Japonya Grand Prix’sini kazanan Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

2023’te bağımsızlık referandumu isteyen İskoçya başbakanı: Vazgeçmeyeceğim

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, ülkesinin bağımsızlık mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğini açıkladı.

İklim aktivistleri ellerini Picasso tablosuna ‘yapıştırdı’

Avustralya’da çevreci aktivist hareket Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion) üyeleri İspanyol ressam Pablo Picasso’nun bir tablosuna ellerini ‘yapıştırarak’ eylem yaptı.