Bilim insanları ve öğrenciler ‘yanık ülke’ye akın ediyor

Antik çağ coğrafyacısı Strabon’un ‘yanık ülke’ olarak tanımladığı Manisa’daki Kula-Salihli Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Global Jeoparkı, yer bilimcilerin inceleme ve araştırma gezilerine ev sahipliği yapıyor.

Fotoğraflar: AA

Parkı ziyaret eden yılda ortalama 30 bin kişinin önemli bölümünü araştırmacılar ve öğrenciler oluşturuyor, turistik amaçla gidenler de eşsiz bir ortamda doğa yürüyüşü yapma fırsatı buluyor.

2 bin 320 kilometrekarelik jeoparkta volkan konileri ve sönmüş lav kalıntılarını inceleyen öğrenciler ve bilim insanları, bölgeden taş örnekleri topluyor.

Son olarak 12 bin yıl önce aktif olduğu belirtilen Sandal Divlit Volkan Konisi, en çok vakit geçirilen yerlerden. Zirvesine 750 metrelik yürüyüşle ulaşılan koni, binlerce yıldır özelliklerini koruması dolayısıyla yer bilimi açısından büyük öneme sahip.

Antik çağ coğrafyacısı Strabon’un “Yanık Ülke” olarak tanımladığı Manisa’daki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, yer bilimcilerin inceleme ve araştırma gezilerine ev sahipliği yapıyor. Kula’nın Saraçlar mahallesi de sönmüş bir volkan konisinin üzerine kurulu. ( Mahmut Serdar Alakuş – Anadolu Ajansı )

Park, son olarak 6-8 Ekim’de düzenlenen Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu’nda 72 bilim insanını ağırladı.

7’den 70’e

Manisa Büyükşehir, Kula ve Salihli belediyelerince kurulan Jeopark Belediyeler Birliği Müdürü jeofizik mühendisi Yiğit Karakuzu şu bilgileri aktardı: ”Burası volkan konisinin özelliklerini 7’den 70’e tüm ziyaretçilerimize anlatabildiğimiz bir bölge olduğu için hem bilim hem turizm hem de eğitim açısından çok önemli. ERASMUS, TÜBİTAK, AB projeleri yürütüyoruz. Dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden yer bilimleriyle alakalı, coğrafyayla alakalı ya da sadece turizm amaçlı buraya gelenler, bir volkanın nasıl oluştuğunu, neler yaşayıp bu hale geldiğini görüp, anlayabiliyor.”

Polonya’dan gelen öğrenci Aleksandra Stafiet, volkanik araziyi ‘fantastik’ bulduğunu belirtirken Kuzey Makedonyalı Ivana Tosevska da “Volkanik arazi aktif olmamasına rağmen fotoğraf çektirmek için inanılmaz bir yer ve birçok fotoğraf çektik. Burada olmak heyecan verici” ifadelerini kullandı.