2023’te bağımsızlık referandumu isteyen İskoçya başbakanı: Vazgeçmeyeceğim

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, ülkesinin bağımsızlık mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğini açıkladı.

22 Haziran’da bağımsızlık yanlıları Glasgow’da yürüyüş düzenledi. Fotoğraf: Scotsman

Sturgeon, 19 Ekim 2023’te İskoçya’nın Birleşik Krallık’tan (İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşuyor) bağımsızlığını ilan etmesi için referandum düzenlenmesini istiyor. Ancak Birleşik Krallık Başbakanı Liz Truss buna karşı çıkıyor.

Yüksek mahkeme, İskoçya Parlamentosu vekillerinin kendi başlarına, Truss yönetiminin desteği olmadan referandum kararı alıp alamayacağını karara bağlayacak.

Halkın büyük kısmının referandum yapılırsa oy kullanacağından emin olduğunu ve Truss’ın referandum fikrine, ”Hayır, hayır, hayır” dediğini söyleyen Sturgeon, ”Buna karşı çıkılması, İskoçya’nın bağımsız bir ülke olması için en güçlü argümanlardan biri” dedi.

Sturgeon (sağda). Fotoğraf: BBC

Lideri olduğu İskoçya Ulusal Partisi’nin Aberdeen kentindeki toplantısında BBC’nin sorularını yanıtlayan Sturgeon, yüksek mahkemenin alacağı kararı etkilemek ve öncesinde yorum yapmak istemese de referandumun düzenlenebileceğinden emin olduğunu söyledi.

Mahkemenin altı-sekiz hafta arasında karar vereceği tahmin ediliyor.

İskoçya’da 2014 yılında yapılan bağımsızlık referandumunda halkın yüzde 55’i Birleşik Krallık çatısı altında kalınması yönünde oy kullanmıştı. Anketler, Brexit ve Covid-19 salgını sonrası bağımsızlığa desteğin arttığını gösteriyor.