Davutoğlu, provokasyona uğradığını anlattı: Seçim yaklaştıkça bunlar artabilir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter’dan yayınladığı videoyla Amasya ve İstanbul’da provokasyonlara uğradığını ve bunların seçim yaklaştıkça artacağını söyledi.

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Davutoğlu, 7 Ekim’de Amasya’nın ilçesi Suluova’da cuma namazı çıkışında ‘bazı partizanların provokasyonlarına uğradığını’ söyledi. “Camiye gelmeyenlerle neden işbirliği yapıyorsunuz” sorusunun kendisine sorulduğunu kaydeden Davutoğlu, şunları söyledi: “Bana yapılan eleştiriyi kabul ederim ama vatandaşlarımız arasında ‘cami’ temelli bir ayrımı asla kabul etmem. Bu provokasyonlar karşısında Amasyalı kardeşlerim ve cami cemaati gerekli tepkiyi verdiler. Ancak basına yansıyan görüntülerden sanki benim camide protesto edildiğim gibi bir intibaa doğdu. Eğer böyle bir protesto varsa utanması gereken o protestoyu düzenleyenlerdir. Camileri siyaset arenasına çevirenlerdir.”

”Önceden ‘başbakanım’ diye hitap edenler engelledi”

Daha sonra İstanbul’da düzenlenen ‘Erzurum Tanıtım Günleri’ etkinliğine davetli olduğunu ancak etkinliğe katılmasının engellendiğini belirten Davutoğlu şunları söyledi: “Erzurum Tanıtım Günleri dolayısı ile Erzurum derneklerinin daveti üzerine katılacağım bir etkinlik vardı. Katılmak üzere yola çıktığımda bir mesaj aldım. Erzurum dernekleri, validen ve belediye başkanından gördükleri baskı üzerine arkadaşlarımızdan benim katılmamı ve bir müddet sonra tekrar gelebileceğimi ifade etti… Daha önce ‘Başbakanım’ diye hitap ettikleri bir devlet adamına ‘Eğer o gelirse biz gelmeyiz’ diyerek Erzurum derneklerine baskı uygulamaya çalıştılar. Buradan o veliye, belediye başkanına ve onların arkasındaki siyasi iradeye sesleniyorum: Bütün şehirlerimiz hepimizindir. Erzurum Kongresi nasıl milletimize aitse Erzurum da milletimize aittir. Buradan iktidar sahiplerine net bir mesaj vermek istiyorum. Seçim ortamı yaklaştıkça bu provokasyonlar artabilir. Camilerimizi ve şehirlerimizi provokasyonlar üzerinden siyasi tartışma konusu yapmayın. “