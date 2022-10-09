Erdoğan’dan torpille gündem olan TÜGVA’da söz: Yolsuzluğun olmadığı Türkiye

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen sene ‘torpil listesi’yle gündeme gelen Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Genel Kurulu’na katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında “Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye’yi biz hallederiz” dedi.

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Gazeteci Metin Cihan, daha önce vakıfta çalıştığını söylediği bir kişinin kendisine gönderdiği belgeleri Twitter hesabından paylaşmıştı. Cihan’ın ekran görüntüsünü yayınladığı e-postada, vakfın ERP adında bir telefon uygulaması kullandığı, programın nüfus sistemine bağlı olduğu, kişilerin kimlik numarası yazılınca tüm bilgisinin çıktığı öne sürülmüştü.

Yine iddiaya göre bazı kişilere tek seferlik link gönderiliyordu ve kişiler atanmak istedikleri yerleri sisteme giriyordu. Bunun ardından da bazı vakıf yetkilileri değerlendirme yapıyor, ‘uygun’ görülen kişiler ‘yukarıya gönderilerek’ atanıyordu.

Erdoğan, bugün İstanbul’da TÜGVA’nın 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması’na katıldı. Erdoğan, buluşma öncesinde salonun önünde bekleyen vatandaşlara seslendi. ANKA’nın haberine göre Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Türkiye genelinde TÜGVA’nın 310 bini aşkın üyesi var. 81 vilayetteki tüm yapılanmasıyla birlikte her geçen gün daha iyiye, daha güzele gitmek suretiyle -hep söylüyorum ya birileri rahatsız oluyor- dindar bir nesil olarak geleceğe hazırlanmasında TÜGVA’nın konumu çok çok önemli. Sizler, bu neslin temsilcileri olarak karşımdasınız. Dolayısıyla sizlere elimizden ne gelirse; Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız, Milli Eğitim Bakanlığı’mız ve Cumhurbaşkanı, 17 bakanlık olarak elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.

* AK Parti iktidarı, zulme rıza göstermez, zulmedilmesini asla istemez. Derdimiz, şu an itibariyle aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz, bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye’yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibariyle de onun hazırlığı içerisindeyiz.