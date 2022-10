Tayland’daki kreş saldırısı: Kurtulan tek çocuk arkadaşlarının uyuduğunu sanmış

Üç yaşındaki Emmy her gün gittiği kreşte en yakın arkadaşının yanında öğle uykusundayken elinde silah ve bıçak olan bir adam içeri girdi ve tüm arkadaşlarını öldürdü.

Emmy, Tayland’ın kuzeyinde Nong Bua Lamphu’daki kreşe 6 Ekim’de düzenlenen, ülkeyi ve dünyayı sarsan saldırıda hayatta kalan tek çocuk olarak kayıtlara geçti.

Fotoğraf: BBC / aile

O gün hava kötü olduğu için normalde 90 çocuğun gittiği kreşte 24 kişiydiler. Eski bir polis memuru Panya Kamrab’ın (34) saldırısında Emmy dışındaki 23 çocuk ve kreş çalışanı, öğretmenlerin aralarında olduğu 34 kişi hayatını kaybetti.

Birkaç saat önce öğretmenleri anne-babalarına çocuklarının oyun oynarken, resim çizerken çekilen mutlu fotoğraflarını yollamıştı. Emmy dışındakilerin son fotoğrafları oldu o kareler.

Karısı, üvey oğlunu öldürüp intihar etti

Polis, haziran ayında uyuşturucu kullandığı için işinden atılan Kamrab’ın saldırı sonrasında karısını ve üvey oğlunu öldürdükten sonra intihar ettiğini açıkladı. Saldırıyı neden düzenlediğine dair ipucu aranırken üvey oğlunun bir ay öncesine kadar bu kreşe gittiği bilgisine ulaşıldı.

Polis ekipleri saldırı sonrasında içeri girdiğinde arkadaşlarının cansız bedenleri arasında hayatta olan Emmy’yi bulunca hemen onu oradan uzaklaştırıp ikinci kata çıkardı.

Sonra polis ”Belki yaşayan başka çocuklar da vardır” ümidiyle başka sınıflara da girdi ancak yoktu. Emmy’nin o ortamda hayatta kalması mucize gibi görünüyordu.

BBC’ye konuşan dedesi Somsak Siritong şunları anlattı: ”Uyandığında neler olup bittiğini anlayamamış. Arkadaşlarının hala uyuduğunu sanmış. Bir polis kanlı manzaraları görmesin diyen yüzünü bir örtüyle kapatıp onu kucaklayarak uzaklaştırmış oradan. Yaşadığı için çok mutluyum. Onu bana teslim ettiklerinde sıkı sıkı sarıldım. Tabii ölenler için de bir o kadar üzgünüm.”

Annesi görüntülü konuşana kadar yaşadığına inanmamış

Kızının BBC’yle bir fotoğrafını paylaşan anne Panompay Siritong, hafta içi başkent Bangkok’ta çalışıyor. Ona saldırıda tüm çocukların öldüğü söylenmiş ve kızının yaşadığına görüntülü konuşana kadar inanmamış: ”Beni yaşadığına ikna edemediler. Telefon ekranında yüzünü görünce dünyalar benim oldu.”

Hafta içi anneanne ve dedesinde kalan Emmy sürekli arkadaşlarını özellikle de her zaman yan yana uyuduğu en yakın arkadaşı Pattaravut’u soruyormuş. Zor görev anneannesine düşmüş: ”Önce söyleyemedik. Ama sonra arkadaşlarının ve öğretmeninin öldüğünü anlattım. Her gün kreşe gitmek istiyor. Biz de ona her gün kreşin kapalı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu yaştaki bir çocuğun ölümün ne olduğunu kavraması çok zor.”

Üç gün yas ilan edilen Nong Bua Lamphu’daki tapınaklarda törenler düzenleniyor. Aileler, ”Çocuklarımız için neresi güvenli” sorusunu yöneltiyor.