Tayland’da çocuk bakım merkezine saldırı: En az 31 can kaybı

Tayland’da bir çocuk bakım merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırada en az 31 kişi hayatını kaybetti.

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Polisin açıklamasına göre, öldürülenler arasında hem çocuklar hem de yetişkinler bulunuyor. Açıklamada, saldırganın eski bir polis memuru olduğu ve arandığı belirtildi. Saldırının nedeni şimdilik bilinmiyor.

Tayland’da silah sahibi olma oranı bölgedeki diğer ülkelere göre yüksek. Resmi rakamlara, yasadışı sahiplenmeler ve iç savaş çıkan çevre ülkelerden gelen silahlarsa dahil değil.

Ülkede bu tarz saldırılar nadir görülse de en son 2020’de, mülk anlaşmasının aleyhine gitmesine kızan bir asker, dört farklı bölgede en az 29 kişiyi öldürmüş, 57 kişiyi yaralamıştı.