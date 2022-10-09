İklim aktivistleri ellerini Picasso tablosuna ‘yapıştırdı’

Avustralya’da çevreci aktivist hareket Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion) üyeleri İspanyol ressam Pablo Picasso’nun bir tablosuna ellerini ‘yapıştırarak’ eylem yaptı.

Fotoğraf: Guardian

”İklim kaosu eşittir savaş ve kıtlık” yazılı bir pankart taşıyan eylemciler, ”Gazı, kömürü, petrolü ve sürekli ağaç kesmeyi durdurun” diye haykırdı.

Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’deki Ulusal Galeri’de eylem yapan iki kişi gözaltına alınıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Eyalette önümüzdeki ay düzenlenecek seçim öncesinde çevre sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlayan ikilinin, Picasso’nun ‘Kore’de Katliam’ tablosuna ‘yapışmak’ için kuvvetli bir tutkal kullandığı ancak eser ince bir plastik tabakayla korunduğu için zarar görmediği açıklandı.

Galeriye ‘Picasso Century’ sergisi kapsamında ödünç verilen tablo, İspanyol ressamın 1951 yılında yaptığı, savaş karşıtı mesaj verdiği bir eser.

Yokoluş İsyanı sözcüsü Brad Homewood, resim korunduğu için zarar vermeden eylem yapabileceklerini bildiklerinin altını çizdi.

Eylemcilerden öğretmen Tony Gleeson, Picasso’nun eserinin savaşın yaşattığı acıları anlattığını vurguladı.

Victoria eyaletinin polis teşkilatının sözcüsü, 59 yaşındaki bir adam ve 49 yaşındaki bir kadının tablodan bugün yerel saatle 14:00’te ‘uzaklaştırıldığını’ açıkladı.

Polis gelince bir süre ziyaretçilerin alınmadığı sergi salonuna kısa süre içinde yeniden sanatseverlerin girmesine izin verildi.