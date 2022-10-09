Meteoroloji’den 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beş il için ‘turuncu’, 13 il için de ‘sarı kod’lu uyarı yaptı.

Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın turuncu kodala; Artvin, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Tunceli, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Şırnak, Rize ve Trabzon sarı kodla uyarıldı.

Harita: MGM

Yetkililer bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde dört ila altı derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.