Ampute Futbol Milli Takımı dünya şampiyonu

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın final maçında Angola’yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.
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Yaramazlara biraz batar!
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