Tunç Soyer duyurdu: Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek dağıtılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yarından itibaren İzmir’deki devlet üniversitelerinde öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımına başlayacaklarını açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Soyer, Twitter hesabındaki açıklamada, “Yarından itibaren Ege, Dokuz Eylül, Katip Çelebi Üniversiteleri ve İYTE’de gençlerimize ücretsiz yemek dağıtımına başlıyoruz. Ne yapıyorsak sizin için gençler” dedi.

Çok sayıda üniversite öğrencisi, sosyal medya üzerinden Soyer’e tebriklerini iletti.

Yarından itibaren Ege, Dokuz Eylül, Katip Çelebi Üniversiteleri ve İYTE’de gençlerimize ücretsiz yemek dağıtımına başlıyoruz.



Ne yapıyorsak sizin için gençler. 😊 pic.twitter.com/VigHbkxhCT — Tunç Soyer (@tuncsoyer) October 9, 2022

İmamoğlu’ndan ‘benzer katkı’ sözü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Soyer’in mesajını alıntılayıp, şunları kaydetti: “Tebrikler Tunç Başkan’ım. Çok yakında İBB de İstanbul’daki üniversiteli evlatlarımız için yurt ve bursun yanında benzer katkılar sunacak.”