Formula 1’de dünya şampiyonu Max Verstappen

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 18’nci ayağı olan Japonya Grand Prix’sini kazanan Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Fotoğraflar: AA

Verstappen, Japonya’nın Mie ilindeki 5 bin 807 metrelik Uluslararası Suzuka Pisti’nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 29.304 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi olmuş, yarışa birinci sırada başlamıştı.

Fotoğraf: AA-Arşiv

Hollandalı pilotun 0.010 saniye arkasındaki Charles Leclerc (Ferrari) ikinciliği, pisti liderden 0.057 saniye yavaş turlayan Carlos Sainz (Ferrari) üçüncülüğü elde etmişti.