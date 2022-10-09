Formula 1’de dünya şampiyonu Max Verstappen

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 18’nci ayağı olan Japonya Grand Prix’sini kazanan Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.
Verstappen, Japonya’nın Mie ilindeki 5 bin 807 metrelik Uluslararası Suzuka Pisti’nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 29.304 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi olmuş, yarışa birinci sırada başlamıştı.
Hollandalı pilotun 0.010 saniye arkasındaki Charles Leclerc (Ferrari) ikinciliği, pisti liderden 0.057 saniye yavaş turlayan Carlos Sainz (Ferrari) üçüncülüğü elde etmişti.