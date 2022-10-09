Bakan Koca ‘geçici ve isteğe bağlı’ dedi: Yedek randevu sistemi başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yedek randevu ve doktorların mesai sonrasında hasta kabul etmelerini mümkün kılan sistemlerin uygulamaya geçtiğini duyurdu.

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Bakan Koca, ‘Beyaz Reform‘ kapsamındaki bu uygulamaların isteğe bağlı olduğunu belirtti. Koca’nın Twitter hesabından konuya dair paylaşımları şöyle:

“Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı. Hekimlerin, hastalarla yeterince ilgilenebilmesi, hekimlik kararlarını daha sağlıklı koşullarda vermesi açısından, kısa sürede çok hasta bakılmasını sakıncalı buluyoruz. Bilinen nedenlerle artan hasta talebi içinse mesai sonrası, teşvikle, isteğe bağlı hasta kabulünü mümkün hale getirdik.”

Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı. pic.twitter.com/Iw6fotscDs — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 9, 2022

Yedek randevu

“Yedek randevulara izin verildi. Doktorlarımızın, randevuya gelmeyen hastaları bekleyerek zaman harcamamaları için, hastanelerimizin yedek randevu açmasına izin verilmiştir. Açılan yedek randevuların, randevusuna gelmeyen hasta oranının altında olması şartı vardır. Hastaneler, saat başı en çok 1 yedek randevu açabilir. Yedek randevular MHRS üzerinden alınmaktadır. Uygulama geçici ve hekimlerin isteğine bağlıdır.”