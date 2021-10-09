Akşam Postası / 9 Ekim 2021

Erdoğan, yabancı yatırımcıya seslendi: Fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yatırımcılara seslenerek “Türkiye’nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum” dedi.

Biden’ın kararnamesinden Türkiye’ye eleştiri çıktı

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye ile ilgili kararnamesinde Türkiye’nin bu ülkenin kuzeydoğusundaki askeri operasyonlarını ‘IŞİD ile mücadeleye sekte vurduğunu’ söyleyerek eleştirdi.

‘5’li çete’nin borcunu sıfırlayanların gözü, işsiz kalan emekçinin ikramiyesinde

Honda’nın fabrikasını kapatırken işçilere verdiği ikramiyelerin yüzde 40’ına vergi kesintisi uygulandı. İşçiler tepki gösterdi.

Demirören’in kredi ilişkileri sorunsuzmuş!

Demirören Holding, bankalarla anlaşarak yapılandırmaya çalıştığı kredi borcunun 2 milyar dolara çıktığına dair haber yapan Reuters ajansını ‘basın meslek ilkelerine uymaya’ davet etti, kredi ilişkilerinin sorunsuz şekilde sürdüğünü öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda son altı yılda neye kaç lira para harcadı?

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın son altı yılda 12 kalem gider için harcadığı toplam para 280 milyon 704 bin TL.

Anket: AKP seçmeninin yüzde 72’si din adamlarının siyasete karışmasına karşı

MetroPOLL’ün araştırmasına göre Türkiye’deki seçmenin yüzde 81’i Diyanet’in ve din adamlarının siyasetle uğraşmasını doğru bulmuyor. AKP seçmeninde ise bu oran yüzde 72.

Bahçeli’den öğrencilere kombo: Ajan, provokatör, çapulcu, taşeron, şehir eşkıyası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüksek kira ve yurt fiyatları nedeniyle barınma problemi yaşayan öğrencilerin sürdürdüğü eylemleri ve Boğaziçi protestolarını, son dönemin siyaset dilinde giderek popülerleşen ifadelerle değerlendirdi.

FT’nin duyumu: Kavcıoğlu’nun yerine gelebilecek ismi yazdı

İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesi, Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun yerine başkan yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen’in getirilebileceğine dair ‘duyumlar’ olduğunu kaleme aldı.

Grip kalp krizi riskini sekiz-10 kat artırıyor

Prof. Dr. Hakan Karpuz, gribin özellikle 65 yaş üstündekilerde ​kalp krizi geçirme riskini sekiz-10 kat kadar artırabildiğini söyledi.

Motorlu kuryeler isyan etti: Hız puanlaması kaldırılsın

Fotoğraf: DHA

İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği, trafik kazaları nedeniyle can kayıplarına ve kuryelerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, müşteri değerlendirmesindeki hız puanlaması uygulamasının kaldırılmasını talep etti.

Satırlı saldırgandan kaçan kadının yanına koştuğu beş adam şiddeti öylece durup izledi

Hatay’da, kendisini satırla kovalayan adamdan kaçan kadın, dükkan önünde tavla oynayanların yanına sığınıp yardım istedi. Beş adamın da herhangi bir müdahalede bulunmaması üzerine satırlı saldırgan kadına defalarca vurdu.

AKP’li Özkaya’dan ‘domates’ çıkışı: Nasıl ki 5 milyon liraya araba var, 20 liraya domates de var

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, temel mutfak ihtiyaçlarında uçuşa geçen fiyatları araba fiyatlarıyla kıyaslayarak anlatmaya çalıştı.

AKP’li Özcan, öğrenci burslarını hesapladı: Aslında 650 değil 250 lira vermeliyiz

AKP Mersin Milletvekili Hacı Özkan katıldığı bir televizyon programında, öğrencilere verilen 650 lira burs ücretinin fazla olduğunu belirterek, öğrencilere aslında 250 lira burs verilmesi gerektiğini söyledi.

‘Çocuğum üşüyor, lütfen’ diyen kadını aracına almayan taksicinin belgesi askıya alındı

İstanbul’da “Lütfen, çocuğum üşüyor” diyerek aracına binmek isteyen kadın yolcuyu, karşının taksisi olduğu bahanesiyle almayan sürücü trafik ekipleri tarafından yakalandı.