Altın Portakal’da ödüller sahiplerini buldu: En iyi film ‘Okul Tıraşı’

Bu yıl 58’incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü, Ferit Karahan’ın yönettiği ‘Okul Tıraşı’na gitti.

Fotoğraflar: AA

AA ve DHA’nın haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, bugün akşam Antalya Spor Salonu’nda yapıldı.

Festivalin töreni öncesinde galaya katılan sanatçılar, kırmızı halıda maskeleriyle yürüdü. Film ekipleri ve sanatçılar kırmızı halı sonuna kurulan platform önünde fotoğraf çektirdi.

Törende ödül alan yapım ve isimler şöyle:

Ulusal uzun metraj

Karahan’a ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi ‘Kafes’ filmindeki rolüyle Tarhan Karagöz, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nün sahibi ise ‘Zuhal’ filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü ‘İki Şafak Arasında’ filmindeki rolüyle Nezaket Erden’le ‘Kafes’ filmindeki rolüyle Özay Fect paylaştı. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü ise ‘İki Şafak Arasında’ filmindeki rolüyle Erdem Şenocak’ın oldu.

En İyi Senaryo Ödülü ‘Okul Tıraşı’ filmiyle Ferit Karahan ve Gülistan Acet’e, En İyi Yönetmen ‘Kerr’ filmiyle Tayfun Pirselimoğlu’na verildi.

Kısa film

Kısa Film Jüri Özel Ödülü, ‘İkinci Gece’ filmiyle Ali Tansu Turhan’a, En İyi Kısa Film Ödülü, ‘Siz Biraz Uzak Kaldınız’ filmiyle yönetmen Elif Refiğ’e verildi.

Ulusal belgesel

Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda, Övgüye Değer Ödülü ‘Acı ve Tatlı’ filmiyle Didem Şahin’in, Belgesel Film Jüri Özel Ödülü de ‘Bekleyiş’ filmiyle Aslı Akdağ’ın oldu. En İyi Belgesel Film Ödülü ise ‘Her Şey Dahil’ filmiyle Volkan Üce’ye gitti.

Uluslararası uzun metraj

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda ise En İyi Uluslararası Film Ödülü, ‘Libertad’ filmiyle Clara Roquet’e, En İyi Yönetmen Ödülü ‘Aurora’ filmiyle Paz Fabrega’ya, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ‘Aile’ filmiyle Claudia Grob’a, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü de ‘Titanik’i Seyretmek İstemeyen Kör Adam’ filmiyle Petri Poikolainen’e verildi.

Diğer ödüller

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü ‘Anadolu Leoparı’ filmiyle Billur Turan’a, En İyi Kurgu Ödülü ‘Okul Tıraşı’ filmiyle Ferit Karahan, Hayedeh Safiyari ve Sercan Sezgin’e verildi.

En İyi Müzik Ödülü’ne ‘Kerr’ filmindeki müzikleriyle Nikos Kypourgos, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’ne ‘Bağlılık Hasan’ filmiyle Özgür Eken layık görüldü.

Türk sinemasının ilk kadın film yönetmeni ve sinema oyuncusu Cahide Sonku Ödülü’nü Ezgi Baltaş ve Feride Çiçekoğlu paylaştı.

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, ‘Anadolu Leoparı’ filmiyle Emre Kayiş’in, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü de ‘İki Şafak Arasında’ filmi ile Selman Nacar’ın oldu.

SİYAD En İyi Film Ödülü’nü, Necip Çağhan Özdemir ‘Bembeyaz’ filmiyle, FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü’nü de Tayfun Pirselimoğlu, ‘Kerr’ filmiyle aldı.