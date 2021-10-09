Satırlı saldırgandan kaçan kadının yanına koştuğu beş adam şiddeti öylece durup izledi

Hatay’da, kendisini satırla kovalayan adamdan kaçan kadın, dükkan önünde tavla oynayanların yanına sığınıp yardım istedi. Beş adamın da herhangi bir müdahalede bulunmaması üzerine satırlı saldırgan kadına defalarca vurdu.

Fotoğraf: DHA

Dün saat 16:00 sıralarında, Antakya ilçesinde yaşanan olayın görüntülerinde ismi açıklanmayan kadın koşarak tavla oynayanların önünden geçiyor. Telaşla sağa dola koşturan kadın adamların yanına gidiyor. Bu sırada verdikleri tek tepki kafalarını çevirip bakmak olan adamlar, elinde satırla karşıdan karşıya geçerek kadının üstüne doğru gelen adam karşısında da tepkisiz kalıyor.

Görüntülerde satırlı saldırgan kadına defalarca vurmasının ardından uzaklaşırken, adamlar yere yığılan kadına bakmakla yetiniyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Hatay Valiliği, saldırganın yakalandığını, yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Valilik açıklamasında ‘bilindik‘ ifadelere yer verildi: “Kadına yapılan her türlü şiddetin karşısında olmakla beraber, kadına verilen değerin, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereği olarak bilir, kadına yönelik şiddet tedbirlerini sıfır tolerans ilkesiyle hayata etkin şekilde geçirmek için tüm birimlerimizce çalışmaya devam ediyoruz.”