AKP’li Özcan, öğrenci burslarını hesapladı: Aslında 650 değil 250 lira vermeliyiz

AKP Mersin Milletvekili Hacı Özkan katıldığı bir televizyon programında, öğrencilere verilen 650 lira burs ücretinin fazla olduğunu belirterek, öğrencilere aslında 250 lira burs verilmesi gerektiğini söyledi.

Özkan ayrıca Türkiye’de ekonomik krizin olmadığını da savundu.

Özkan, Kanal 42 Televizyonu’nda öğrenci burslarına ilişkin bir soruya şöyle yanıt verdi: “2002 öncesindeki fiyatlar farklı, şu anki fiyatlar farklı ama 45 lira ile 650 lirayı kıyasladığımız zaman, o dönemdeki fiyat farkları ile bu dönemdeki fiyat farklarının aynı olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi hesap ettiğimiz takdirde, şu anda 250 lira vermemiz gerekiyor. Ama bugün 650 lira burs veriyoruz.”

Özkan ayrıca Türkiye’ye ekonomik kriz olmadığını da iddia etti: “Türkiye’de bir ekonomik kriz yok. Ekonomik kriz tabii ki bir önceki yıllara göre fiyatların artışıyla birlikte, vatandaşlar içerisinde haliyle tepkiler var. Biz gittiğimiz bölgelerde de tepkiler var yani. Dengesiz fiyat artışları, yani bir ürünü 10 liraya satıyorsunuz diyelim bir diğeri ise 15 liraya satıyor… Dolayısıyla bunların önlemi elbette alınıyor. İlgili bakanlıklarımızın bu noktadaki çalışmaları devam ediyor.”