Biden’ın kararnamesi Çavuşoğlu’nu kızdırdı

ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye’yi suçlayan Suriye kararnamesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan tepki gördü.

Biden, Suriye ile ilgili kararnamesinde Türkiye’nin bu ülkenin kuzeydoğusundaki askeri operasyonlarını ‘IŞİD ile mücadeleye sekte vurduğunu’ söyleyerek eleştirmişti.

Suriye ile ilgili ABD’nin uyguladığı ulusal olağanüstü hal önlemlerinin bir yıl daha devam etmesini öngören kararnamede buna gerekçe olarak Türk hükümetinin Suriye’deki hareketleri gösterilmişti.

Biden kararnamede şu ifadeleri kullanmıştı: “Suriye’deki ve Suriye ile ilgili konulardaki durum, özellikle de Türkiye hükümetinin Suriye’nin kuzeydoğusunda askeri harekat yürütmesi, Irak ve Suriye’deki IŞİD’i yenilgiye uğratmak için sürdürülen mücadeleye sekte vuruyor ve siviller için tehlike oluşturuyor; bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı tehdit etmeyi sürdürüyor ve ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına sıra dışı ve olağan üstü bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.”

Kararname ABD Kongresi’ne de gönderilmişti.

Bugün basın karşısına Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise buna şu sözlerle karşılık verdi: “(ABD’nin Suriye kararnamesini uzatması) Amerikan yönetimi Kongre’ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor. Türkiye’yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da kongresine de daha dürüst davransın.”

Bunun sebebi olarak, ABD’nin PKK’yı terör örgütü kabul ederken YPG’yle işbirliği yapması olduğunu belirten Çavuşoğlu, ABD’nin bu örgüte çok ciddi destek verdiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, ABD kanunlarına göre bu durumun suç olduğunu vurgulayarak “Burada bulunma amacının da DEAŞ’la mücadele olmadığını biz çok iyi biliyoruz. DEAŞ’la biz mücadele ettik. Göğüs göğse DEAŞ’la mücadele eden tek ordu, NATO içinde ve dünyada bizim ordumuzdur” diye konuştu.

Bu mücadele sonucunda 4 bin civarında teröristin öldürüldüğünü aktaran Çavuşoğlu, yabancı teröristlere yönelik ve Türkiye içinde alınan tedbirler ile uluslararası mücadeleye de destek verildiğine işaret etti.

Çavuşoğlu, IŞİD’in Afganistan’da güçlenmemesi için Taliban’la angajmana girmenin görüşüldüğünü de hatırlatarak “Peki bu teröristleri, Suriye’den oraya kim götürdü? ‘YPG, mücadele etti’ diyorlar ya, bunları önce bazı şehirlerden otobüslerle taşıdılar sonra uçaklarla aldılar, götürdüler Afganistan’a bıraktılar” diye konuştu.

ABD’nin Suriye ve Irak politikalarıyla birlikte tüm politikalarının Avrupa’da ve NATO’da tartışıldığını kaydeden Çavuşoğlu, tüm bunların plansız ve öngörüsüzce yapıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, bu plansız politikaların etkisinin Afganistan’da ve Irak’ta görüldüğüne işaret ederek “Suriye’nin o bölgesinde de etkisini görüyoruz. Ayrılıkçı, Suriye’yi bölmeye çalışan bir terör örgütüne Amerika destek veriyor. Önce Türkiye’yi suçlamak yerine ABD, kendi bu yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da Amerikan Kongresi’ne de daha dürüst davransın. Çünkü oraya verdiği bilgilerde çok yanlışlar var, düzgün ve dürüst olmayan bilgiler var” değerlendirmesinde bulundu.