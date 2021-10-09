Biden’ın kararnamesinden Türkiye’ye eleştiri çıktı

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye ile ilgili kararnamesinde Türkiye’nin bu ülkenin kuzeydoğusundaki askeri operasyonlarını ‘IŞİD ile mücadeleye sekte vurduğunu’ söyleyerek eleştirdi.

Beyaz Saray’ın sitesinden yayınlanan kararname, SUriye ile ilgili ABD’nin uyguladığı ulusal olağanüstü hal önlemlerinin bir yıl daha devam etmesini öngörüyor. Kararnamede buna gerekçe olarak Türk hükümetinin Suriye’deki hareketleri gösteriliyor.

Kararnamede şu ifadeler kullanılıyor: “Suriye’deki ve Suriye ile ilgili konulardaki durum, özellikle de Türkiye hükümetinin Suriye’nin kuzeydoğusunda askeri harekat yürütmesi, Irak ve Suriye’deki IŞİD’i yenilgiye uğratmak için sürdürülen mücadeleye sekte vuruyor ve siviller için tehlike oluşturuyor; bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı tehdit etmeyi sürdürüyor ve ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına sıra dışı ve olağan üstü bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.”

Kararname aynı zamanda ABD Kongresi’ne de gönderildi.