AKP’li Özkaya’dan ‘domates’ çıkışı: Nasıl ki 5 milyon liraya araba var, 20 liraya domates de var

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, temel mutfak ihtiyaçlarında uçuşa geçen fiyatları araba fiyatlarıyla kıyaslayarak anlatmaya çalıştı: “Nasıl ki 146 bin 900 TL’den 5 milyon TL’ye kadar binek otomobil varsa 5 TL’den 20 TL’ye kadar domates de var.”

İşletmeci İzzet Çapa, gıdadaki fiyat artışına bir tweet’le tepki göstermiş, “Domates…Bizim mutfağın olmazsa olmazı… Bütün yemeklerin alt yapısı…Kahvaltı sofralarının baş tacı…Menemenin harcı…Almış başını gitmiş….Hem de ne gitmek…Domates…Ateş pahası…Bu fiyatlar…Hakikaten olacak iş değil…Ve bu gidiş vallahi gidiş değil…” ifadeleri sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Özkaya bu tweet’i alıntılayarak hayat pahalığından şikayet eden Çapa’yı insanları kışkırtmakla suçladı. Milletvekili şunları kaydetti: “Eğer muhalif bir tip iseniz, iktidara karşı insanları kışkırtmak istiyorsanız gerçeği çarpıtarak böyle provakasyon yapabilirsiniz…Pazarda en az 10-15 çeşit domates var. Nasıl ki 146.900 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar binek otomobil varsa 5 TL’den 20 TL’ye kadar domates de var…”

Eğer muhalif bir tip iseniz, iktidara karşı insanları kışkırtmak istiyorsanız gerçeği çarpıtarak böyle provakasyon yapabilirsiniz…

Pazarda en az 10-15 çeşit domates var.

Nasıl ki 146.900 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar binek otomobil varsa 5 TL’den 20 TL’ye kadar domates de var… https://t.co/TARzUogY4U — Ali ÖZKAYA 🇹🇷 (@avaliozkaya) October 9, 2021

Özkaya’ya bu tweeti üzerine tepkiler geldi.