Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Özkaya’dan ‘domates’ çıkışı: Nasıl ki 5 milyon liraya araba var, 20 liraya domates de var

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, temel mutfak ihtiyaçlarında uçuşa geçen fiyatları araba fiyatlarıyla kıyaslayarak anlatmaya çalıştı: “Nasıl ki 146 bin 900 TL’den 5 milyon TL’ye kadar binek otomobil varsa 5 TL’den 20 TL’ye kadar domates de var.”

İşletmeci İzzet Çapa, gıdadaki fiyat artışına bir tweet’le tepki göstermiş, “Domates…Bizim mutfağın olmazsa olmazı… Bütün yemeklerin alt yapısı…Kahvaltı sofralarının baş tacı…Menemenin harcı…Almış başını gitmiş….Hem de ne gitmek…Domates…Ateş pahası…Bu fiyatlar…Hakikaten olacak iş değil…Ve bu gidiş vallahi gidiş değil…” ifadeleri sosyal medyada çok konuşulmuştu.


Özkaya bu tweet’i alıntılayarak hayat pahalığından şikayet eden Çapa’yı insanları kışkırtmakla suçladı. Milletvekili şunları kaydetti: “Eğer muhalif bir tip iseniz, iktidara karşı insanları kışkırtmak istiyorsanız gerçeği çarpıtarak böyle provakasyon yapabilirsiniz…Pazarda en az 10-15 çeşit domates var. Nasıl ki 146.900 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar binek otomobil varsa 5 TL’den 20 TL’ye kadar domates de var…”

Özkaya’ya bu tweeti üzerine tepkiler geldi.

‘Yetkiyi alan kardeşimiz’ dolar, enflasyon ve faizi nerden nereye getirdi?

Eylül enflasyonu yüzde 19,58; ‘çekirdek’ yüzde 18,63

ENAG’a göre enflasyon yüzde 19,58 değil yüzde 44,7

Dolardan bir rekor daha

Erdoğan yine mutsuzmuş, MB başkanı topun ağzındaymış

Merkez Bankası’ndan faiz indirimi

SON HABERLER

Facebook gözden düştü mü?

ABD’de yapılan bir ankete göre, Facebook gençler arasında popülerliğini her geçen yıl biraz daha kaybediyor. Gençler en çok Instagram kullandığını söylerken, favorileri Snapchat.