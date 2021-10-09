Motorlu kuryeler isyan etti: Hız puanlaması kaldırılsın

İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği, trafik kazaları nedeniyle can kayıplarına ve kuryelerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, müşteri değerlendirmesindeki hız puanlaması uygulamasının kaldırılmasını talep etti.

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Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapan dernek üyesi bir grup, pandemi dönemiyle birlikte iş yüklerinin arttığını vurguladı.

Sarıyer ilçesinde geçen hafta sipariş teslim etmeye giden motosikletli kurye, karşı şeritten gelen otomobille çarpışarak hayatını kaybetmişti. Otomobil sürücüsünün bir yakını ise olay yerinde görüntü almaya çalışan basın mensubuna “Bunun bir haber değeri yok ki, motor kazası, ne haber değeri var” demişti.

Kuryeler adına konuşan dernek başkanı Murat Tomris şu noktalara dikkat çekti: “Biz insanız, bizim haber değerimiz var. Siz nasıl bir kedi köpek öldüğü zaman üzülüyorsanız orada insan öldüğü zaman da üzülmek zorundasınız. Pandemiyle beraber zorluk arttı. Sizin ekmeğinizi suyunuzu çorabınıza kadar her şeyi getiren bizleriz. Biz robot değiliz. Bizim de ailemiz var. Trafikteki sürücülere sesleniyorum, araç kullanırken telefon kullanmayın. Artık ailelerimiz isyan ediyor, bizi işe göndermek istemiyorlar. Kimimiz en ufak kaza geçirince bile bacağını kırıyor, platin takılıyor. İşverenler tarafından da bize değer gösterilmiyor. İşverenler bize ‘Çalışmazsanız bir sürü kurye var’ diyor. Artık hız puanlamasını kaldırsınlar. Kural ihlallerini bizler yapmak istemiyoruz ama buna mecbur bırakılıyoruz.”

Trafik kazasında hayatını kaybeden motorlu kurye için “Bunun haber değeri yok” denmesini kesinlikle kabul etmediklerini belirten avukat Armağan Gültekin ise “Hiçbir paketin insan hayatından daha fazla değeri yoktur. Hiç kimse insanın canını kasteden zaman kısıtlamasıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Yaşanan problemlerin başında 30 dakika içerisinde yetiştirilmesi gereken yemek siparişi ya da site asansörüne alınmamaları geliyor” diye konuştu.