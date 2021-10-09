İş yine rakiplere kaldı: Milli takım gruptan nasıl çıkar?

Yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile çıktığı ilk maçtan da puan kaybı ile ayrılan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası’na katılma ihtimalini yine rakiplerinin performansına dayalı bir kombinasyona bıraktı.

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2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Türkiye, dün mutlaka kazanması gereken maçta evinde Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla şu anda 12 puanla 3’üncü sırada yer alıyor. Norveç, 14 puanla ikinci sıradaki yerini korurken, Hollanda ise 16 puanla liderliğini sürdürdü.

Avrupa elemelerinde 10 grupta mücadele edecek 55 takımdan 13’ü, maçların ardından 2022 Dünya Kupası’na katılma şansı elde ediyor. Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası’na katılacak diğer üç takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.

10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi’nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından ise Avrupa elemeleri son bulacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası’na katılacak diğer üç ülke de belli olacak.

Pazartesi günü Letonya deplasmanıyla başlayacak seride milliler, kasım ayında da Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. Üç maçtan alınacak dokuz puan, ilk etapta çok kritik olacak elemeler 21 puanla tamamlanmış olacak.

Hollanda kalan üç maçından ikisinden galip ayrılması durumunda grup liderliğini garantilemiş olacak.

Norveç ise Karadağ ve Letonya’yı yendiği taktirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Kazanırlarsa A Milli Takım veda edecek. Diğer türlü Play-Off yolu açılacak. Puan eşitliğinde ise iş averaja kalacak. Millilerin Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şekillenecek.

Türkiye’nin kalan maçları

Letonya(d)

Cebelitarık

Karadağ(d)

Hollanda’nın kalan maçları

Cebelitarık

Karadağ(d)

Norveç

Norveç’in kalan maçları

Karadağ

Letonya

Hollanda(d)