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Yaramazlara biraz batar!

Dünya Kupası elemeleri: Türkiye, Norveç’le 1-1 berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında sahasında Norveç’le 1-1 berabere kaldı.

Fotoğraf: AA

Yeni teknik direktörü Stefan Kuntz’la çıktığı ilk maçta sahadan beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla 12 puanla üçüncü sırada kaldı. Norveç, 14 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Hollanda ise 16 puanla liderliğini sürdürdü.


Türkiye, gruptaki sekizinci maçını 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya’yla oynayacak. Norveç ise aynı gün Karadağ’ı konuk edecek.

Son beş maçta dördüncü kez puan kaybı

Ay-yıldızlı ekip, İstanbul’da Letonya ve Karadağ beraberliklerinin ardından deplasmanda Cebelitarık’ı 3-0 mağlup etti. Milli takım, deplasmanda Hollanda’ya 6-1 kaybettiği maçın ardından sahasında da Norveç’le 1-1 berabere kaldı.

Yönetim istifa sesleri

Mücadelenin ardından tribündeki taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine tepki gösterdi.

Tribünlerden bir süre, “Yönetim istifa” tezahüratı yükseldi.

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