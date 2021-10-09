HDP’li Beştaş’tan Erdoğan’a ‘veto’ yalanlaması

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, kendilerinin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığını veto ettiğine dair iddiayı yalanladı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Akşener’in “Başbakanlığa adayım” açıklamasını “HDP, ‘millet ittifakı’ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi (cumhurbaşkanlığı adaylığı) veto etmiştir” sözleriyle değerlendirmişti.

kisadalga.net’ten Kemal Göktaş’a konuşan HDP’li Beştaş, “Sizin Akşener’e yönelik böyle bir vetonuz var mı?” sorusuna “Hayır, yok” diye yanıt verdi.

HDP’li siyasetçi şunları söyledi: “Yani daha doğrusu, biz hiç kimseyle ne cumhurbaşkanlığı adaylığını konuştuk, ne kimseyi veto ettik, ne de bize kimse önerildi. Bu tamamen, kendi hayal dünyalarında oluşturdukları bir şey. Altını çizerek söylüyorum, bu hani sonuçta flaş olarak patlayabilir: Yani bizim hiçbir partiyle sadece CHP’yi kast etmiyorum, ne cumhurbaşkanlığı adaylığı, ne kimin olacağı yönünde ne bir diyaloğumuz, ne bir önerimiz, ne de sunulan bir öneriye vetomuz var. Biz zaten tutum belgemizde bunu açıkça ilan ettik. Tamamen Erdoğan’ın kendi kurgusu.”