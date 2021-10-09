Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli’den öğrencilere kombo: Ajan, provokatör, çapulcu, taşeron, şehir eşkıyası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüksek kira ve yurt fiyatları nedeniyle barınma problemi yaşayan öğrencilerin sürdürdüğü eylemleri ve Boğaziçi protestolarını, son dönemin siyaset dilinde giderek popülerleşen ifadelerle değerlendirdi.

Fotoğraf: Diken

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen ‘Türk Gençliği Büyük Kurultayı‘nda konuştu.


Bahçeli, yüksek kira ve yurt ücretleri nedeniyle ‘Barınamıyoruz‘ eylemlerini başlatan öğrencilere tepki gösterdi.

Bahçeli, şunları kaydetti: “Yurt diyerek banklarda yatmak da neyin nesidir? Bu reziller terör örgütü bağlantılıdır. Bunlar genç veya öğrenci değil, ajan provokatörlerdir. Gezi Parkı olaylarında iç isyana kalkışan bunlardır. 6-8 Ekim olaylarında Türkiye’yi karıştırmak isteyenler bunlardır. Duvarlara ‘Zulüm 1453’te başladı‘ yazan soysuzlar bunlardır. PKK’nın, DHKPC’nin tasması boğazlarına geçen bunlardır. Kopuklar, kaçaklar, çapulcular öğrenci falan değil düpedüz şehir eşkıyasıdır.

‘Bunlar ne öğrenci ne de genç’

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamaları nedeniyle süren eylemleri de eleştiren Bahçeli şöyle devam etti: “Boğaziçi Üniversitesi rektörünün otomobiline yarı çıplak çıkıp üzerinde tepinen mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır. Bunlar ne öğrenci ne de gençtir. Bunlar Türkiye düşmanlarının üniversitelere sızdırmaya çalıştıkları nöbetçi ve niyeti karanlık taşeronlardır.”

ABD’ye Ülkü Ocakları tepkisi

Bahçeli, Ülkü Ocakları’nın ‘yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını‘ öngören bir maddeyi de içeren 2022 Savunma Bütçe tasarısını kabul eden ABD Temsilciler Meclisi’yle ilgili de şunları söyledi: “ABD Temsilciler Meclisi terörist görmek istiyorsa, Ülkü Ocakları’na değil yeni dost ve müttefiki yanaşmalarına bakmalıdır. Ülkü Ocakları’ndan terörist değil, terörizmin can düşmanı çıkar. Ülkü Ocakları’nda haydut değil, haydutları dünyayı dar edecek inanmışlar yetişir. Açık açık söylüyorum; sizden korkan sizin gibi namert olsun. Sizden kaçınan sizin gibi çürüyüp gitsin. Davamızdan dönersek de gök girsin, kızıl çıksın.

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