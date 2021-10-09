FT’nin duyumu: Kavcıoğlu’nun yerine gelebilecek ismi yazdı

İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesi, Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun yerine başkan yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen’in getirilebileceğine dair ‘duyumlar’ olduğunu kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kavcıoğlu’ndan memnun olmadığı ve MB başkanının ‘topun ağzında‘ olduğuna dair haber ilk olarak dün Reuters ajansında çıkmıştı. Reuters üç farklı kaynağa dayandırarak Erdoğan’ın yedi ay önce göreve getirdiği Kavcıoğlu’na güvenini kaybetme aşamasına geldiğini ve son haftalarda iletişiminin de belirgin şekilde azaldığını yazmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise bu haberi yalanlamıştı.

Financial Times’ta Laura Pitel imzasıyla yer alan haberde, piyasadaki bazı analist ve oyuncuların Kavcıoğlu’nun yerine doktora çalışmasını ABD’deki Chicago Üniversitesi’nde yapmış olan Tümen’in getirilebileceğine dair duyumlar olduğu aktarıldı. Haberde buna ilişkin başka detay verilmedi.

Erdoğan geçen iki buçuk yılda çoğunlukla faiz politikalarında yaşanan görüş ayrılığını neden göstererek üç MB başkanını görevden almıştı.

Son olarak faizleri yüzde 19’a yükselten Naci Ağbal, mart ayında gece yarısı kararnamesiyle koltuğundan kaldırılmış, yerine Şahap Kavcıoğlu oturtulmuştu.

MB başkanının yeniden görevden alınabileceği endişeleri nedeniyle dün dolar 8,97 ile bir rekor daha kırmıştı. Haberin yalanlanmasından sonra da bu seviyede kalmıştı.