Son 24 saat: Can kaybı 206; vaka sayısı 30 binin altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Covid-19 vaka ve ölüm sayılarını açıkladı.

Buna göre can kaybı 206 olarak kayda geçerken, bir günde 28 bin 645 oldu. Bugün350 bine yakın test yapıldı, 24 bin 217 kişi iyileşti.

Koca, şunları yazdı: “GENÇLER, bize salgından çıkış yolunu gösterin! Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay! Covid’siz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız… Şu tablo çook değişir!”