Demirören’in kredi ilişkileri sorunsuzmuş!

Demirören Holding, bankalarla anlaşarak yapılandırmaya çalıştığı kredi borcunun 2 milyar dolara çıktığına dair haber yapan Reuters ajansını ‘basın meslek ilkelerine uymaya’ davet etti, kredi ilişkilerinin sorunsuz şekilde sürdüğünü öne sürdü.

Fotoğraf: DW Türkçe

Aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu 2018 yılında toplamda 916 milyon dolara satın alan Demirören Holding’in, işlem için kullandığı yüklü miktardaki kredi son dönemde yeniden gündeme gelmişti.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Demirören’in Ziraat Bankası’ndan çektiği yaklaşık 750 milyon doların geri ödenmediğini öne sürmüştü.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Demirören Holding’e kullandırılan krediyle ilgili sorulara net yanıt verememiş, “Bu firmanın kredileri an itibarıyla Ziraat Bankası’nda canlı hesaplarda izleniyor. Ancak şunun altını özellikle çizeyim, bankamız bu firmaya karşı da bütün müşterilerine olduğu üzere bankacılık usul ve esaslarının getirdiği çerçevede muamele edecektir” sözleriyle geçiştirmişti.

Reuters 5 Ekim’de servis ettiği ve bankacılık kaynağına dayandırdığı haberinde holdingin kullandığı kredilerin 1,2 milyar dolarını enerji ve şans oyunları sektörleri, yaklaşık 800 milyon dolarını ise medya grubu harcamaları oluşturduğu belirtilmişti.

Demirören’in, sahibi olduğu gazetelerden Hürriyet’te yayınladığı açıklamasında, Reuters ajansının ‘algı çalışması’ yaptığını öne sürülerek, ‘iftira‘ olarak nitelendirilen haberle ilgili suç duyurusunda bulundukları ifade edildi.

Holding, ajansı kaynaklarını açıklamaya davet ederek, şirketin faaliyetleri süresince ‘diğer tüm piyasa aktörleri gibi’ finans kuruluşlarıyla kredi ilişkileri içinde olmasının son derece normal olduğunu belirtti. Bu süre boyunca söz konusu kredi ilişkilerinin sorunsuz bir şekilde sürdüğünü öne sürdü.