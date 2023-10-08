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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 8 Ekim 2023

Resmi açıklama: 34 saatte en az 677 İsrailli öldürüldü, 2 binden fazlası yaralandı

Hamas’ın Gazze Şeridi’nden başlattığı saldırıda resmi verilere göre ölen İsrailli sayısı 677’yi, yaralı sayısı da 2 bini aştı.

İsrail karşı saldırıda: En az 256 Filistinli öldü, 1788 yaralı var

Erdoğan’dan barış çağrısı: Ateşe körükle gitmenin kimseye faydası olmaz

Çin: Çatışmaları bitirmenin yolu bağımsız Filistin’in kurulmasıdır

İsrail, Gazze sınırındaki 24 yerleşim yerini tahliye etti

İsrail, elektrikten sonra Gazze’ye akaryakıt ve mal tedarikini de durdurdu

İsrail Lübnan’ı da vurdu

Mısır’da polis iki İsrailli turisti öldürdü

Birleşmiş Milletler’den İsrail ve Lübnan’a itidal çağrısı 

İsrail, Hizbullah çadırlarını vurdu

İsrail’in 11 Eylül’ü

Sezgin Tanrıkulu lafını esirgemedi: Beni kurtlar sofrasına attılar

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik açıklamalarını gerekçe göstererek kendisini hedef alan parti sözcüsü Faik Öztrak ve Öztrak’a destek veren lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na üstü kapalı çıkıştı: “Beni kurtlar sofrasına attılar. Ve neredeyse ‘Bizim milletvekilimiz değil’ demeye getirdiler.”


İstanbul’da üst üste iki konser veren La Femme: Bir hafta boyunca bile çalabilirdik

‘8×8’ Ankara Film Festivali’nden çekildi

Kıvanç Sezer’in üçüncü uzun metrajlı filmi ‘8×8’ Türkiye prömiyerinin yapılacağı Ankara Film Festivali’nden çekildi.

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Ne yazık ki daha çok kan dökülecek

Hamas bu kez Katar ve Türkiye’nin arabuluculuğunda ABD’nin diğer iki Körfez ülkesiyle İsrail arasında kurduğu masaya oturabilir ve Filistinlileri yok sayma sırası, masada onlar adına konuşacak olan Hamas’a geçebilir.

Akşam Postası / 8 Ekim 2023

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