Akşam Postası / 8 Ekim 2023

Resmi açıklama: 34 saatte en az 677 İsrailli öldürüldü, 2 binden fazlası yaralandı
Hamas’ın Gazze Şeridi’nden başlattığı saldırıda resmi verilere göre ölen İsrailli sayısı 677’yi, yaralı sayısı da 2 bini aştı.
İsrail karşı saldırıda: En az 256 Filistinli öldü, 1788 yaralı var
Erdoğan’dan barış çağrısı: Ateşe körükle gitmenin kimseye faydası olmaz
Çin: Çatışmaları bitirmenin yolu bağımsız Filistin’in kurulmasıdır
İsrail, Gazze sınırındaki 24 yerleşim yerini tahliye etti
İsrail, elektrikten sonra Gazze’ye akaryakıt ve mal tedarikini de durdurdu
İsrail Lübnan’ı da vurdu
Mısır’da polis iki İsrailli turisti öldürdü
Birleşmiş Milletler’den İsrail ve Lübnan’a itidal çağrısı
İsrail, Hizbullah çadırlarını vurdu
Sezgin Tanrıkulu lafını esirgemedi: Beni kurtlar sofrasına attılar
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik açıklamalarını gerekçe göstererek kendisini hedef alan parti sözcüsü Faik Öztrak ve Öztrak’a destek veren lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na üstü kapalı çıkıştı: “Beni kurtlar sofrasına attılar. Ve neredeyse ‘Bizim milletvekilimiz değil’ demeye getirdiler.”
‘8×8’ Ankara Film Festivali’nden çekildi
Kıvanç Sezer’in üçüncü uzun metrajlı filmi ‘8×8’ Türkiye prömiyerinin yapılacağı Ankara Film Festivali’nden çekildi.