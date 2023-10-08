İsrail, Gazze sınırındaki 24 yerleşim yerini tahliye etti

Bu saldırı İsrail’in Ortadoğu’ya yönelik daha saldırgan politikanın hareket noktası olabilir. 11 Eylül nasıl Amerika’nın küresel ölçekle kırıp döktüğü bir dönemin kapısını açtıysa İsrail de bunu daha küçük ölçekte bölgede gerçekleştirebilir.