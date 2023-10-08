Ridley Scott açıkladı: ‘Gladyatör 2’ için neden 23 yıl bekledi?

Ridley Scott, ‘Gladyatör‘ filminin ikincisini çekmek için neden 23 yıl beklediğini açıkladı: “Lucilla’nın oğlu Lucius’a odaklanma fikri ortaya çıkana kadar iyi bir senaryosu yoktu.”

Russell Crowe gladyatör Maximus rolüyle Oscar kazanmıştı.

Kendisini köleliğe zorlayan Commodus’tan intikam almaya ant içen Romalı asker Maximus’un hikayesini anlatan ‘Gladyatör‘, 73’üncü Akademi Ödülleri’nde en iyi film seçilmiş, Maximus rolündeki Russell Crowe de en iyi erkek oyuncu Oscar’ını kazanmıştı.

2000 yapımı film, Tom Cruise’un aksiyon filmi ‘Görevimiz Tehlike 2’nin ardından yılın en yüksek gişe hasılatını elde etmişti.

‘Gladyatör’, 23 yıl aranın ardından devam filmiyle beyazperdeye dönüyor.

Maximus öldüğü için, devam filminde Maximus’un sevgilisi Lucilla’dan (Connie Nielsen) oğlu Lucius’un hikayesini izleyeceği. Filmin 22 Kasım 2024’te vizyona girmesi beklenyor.

Games Radar‘ın haberine göre Total Film dergisine konuşan yönetmen Ridley Scott, devam filmini neden 23 yıl sonra yapabildiğine açıklık getirdi.

Lucilla’nın oğlu Lucius’a odaklanma fikri ortaya çıkana kadar filmin iyi bir senaryosu olmadığını kaydeden Scott, “Aslında dört yıl önce denemiştik ve çok iyi bir yazar seçmiştim ama bir türlü kafasını toparlayamadı. Zorlandı. Teslim edemediği için çok üzgündü” dedi.

Senaristin devam filmi için yazdığı senaryo üzerinde 10 ay çalıştığını belirten Scott, dönüp dolaşıp çok açık bir fikirle geri geldiklerini ve hayatta kalan biri üzerinden ilerlemeye karar verdiklerini söyledi.

‘Gladyatör 2’nin konusuyla ilgili ayrıntılar henüz netleşmemiş olsa da Scott, filmin Lucius’ın yetişkin bir birey olarak çıktığı yolculuğa odaklanacağını doğruladı.

‘Gladyatör’ün sonunda Maximus, Lucilla ve Lucius’u kurtarmak için Commodus’la girdiği mücadele soncunda ölmüştü. Gladyatör’de Lucius karakterini Spencer Treat Clark canlandırmıştı ancak ‘Gladyatör 2’de karakteri Paul Mescal canlandıracak.

Devam filminde Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Peter Mensah ve Matt Lucas gibi isimler de rol alacak.