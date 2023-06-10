‘Gladyatör 2’ filminin setinde patlama: Altı oyuncu yaralandı

Fas’ta çekimleri süren ‘Gladyatör 2’ filminin 6 oyuncusu, sette meydana gelen bir patlama sonucu yaralandı.
AA’nın The Sun Gazetesi’nden aktardığına göre, filmin çekimleri sırasında özel efektlerin kullanıldığı bir sahnede patlama meydana geldi.
Patlamada filmin altı oyuncusu yaralanırken oyuncuların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavilerinin yapıldığı belirtildi.
Patlamanın nedenine ilişkin incelemeler devam ederken set alanındaki bir gaz borusunun patlamış olabileceğinden şüphelenildiği kaydedildi.