Gladyatör 2’nin vizyon tarihi belli oldu: Başrol için Paul Mescal’ın adı geçiyor

Ridley Scott’un yönettiği ‘Gladyatör‘ filminin ikincisi 22 Kasım 2024’te vizyonda olacak.

Orijinal gladyatörü Russell Crowe oynamıştı.

Paramount Pictures, yönetmen Ridley Scott’ın 2000 tarihli ‘Gladyatör‘ filminin devamının 22 Kasım 2024’te vizyona gireceğini duyurdu.

Filmin başrolü için ‘Normal People’ dizisiyle büyük bir çıkış yapan ve ‘Aftersun’la Oscar’a aday olan İrlandalı oyuncu Paul Mescal’la görüşüldüğü açıklandı.

İsmi henüz belli olmayan filmin yapımcılığını da Ridley Scott yapacak; senaryoyu David Scarpa yazıyor.

Russell Crowe’un oğlu Paul Mescal

Bundan 22 yıl önce vizyona giren orijinal ‘Gladyatör‘de başrolü Russell Crowe oynamıştı. Crowe, kendisini köleliğe zorlayan Commodus’tan (Joaquin Phoenix) intikam almaya ant içerek Romalı asker Maximus Decimus Meridius’u canlandırmıştı.

Maximus filmin sonunda öldüğü için, devam filminde Maximus’un sevgilisi Lucilla’dan (Connie Nielsen) oğlu Lucius’un hikayesini izleyeceğiz.