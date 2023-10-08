İsrail, Hizbullah çadırlarını vurdu

Çin, Hamas’ın saldırılarının ardından Filistin ve İsrail arasında tırmanan gerilime ilişkin, taraflara, ‘ateşkes ve sivillerin korunması’ çağrısı yaptı. Çin’e göre çatışmaları önlemenin temel yolu ‘iki devletli çözüm’ ve ‘Filistin devletinin kurulması.’