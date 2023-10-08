Sezgin Tanrıkulu lafını esirgemedi: Beni kurtlar sofrasına attılar

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik açıklamalarını gerekçe göstererek kendisini hedef alan parti sözcüsü Faik Öztrak ve Öztrak’a destek veren lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na üstü kapalı çıkıştı: “Beni kurtlar sofrasına attılar. Ve neredeyse ‘Bizim milletvekilimiz değil’ demeye getirdiler.”

Sezgin Tanrıkulu. (AA)

Tanrıkulu, telefonla bağlandığı canlı yayında TSK hakkında şunları demişti:

“TSK’nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül’de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz’da darbe girişimi yapan, köyleri yakan… Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen… Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı.”

Bu sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan Tanrıkulu’nun dokunulmazlığının kaldırılması söz konusu.

CHP Diyarbakır milletvekiline partisinden de eleştiri gelmişti. Tanrıkulu’nu hedef alan CHP Sözcüsü Öztrak, Twitter’dan şunları yazmıştı:

“Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri’ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir.”

Öztrak’tan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Tanrıkulu’nu eleştirmişti: “Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir.”

Tanrıkulu yanıtını kongrede verdi

Tanrıkulu, CHP İstanbul kongresinde isim vermeden kendisini hedef gösteren partililere CHP Diyarbakır milletvekili olduğunu hatırlattı. Bu grup tarafından ‘kurtlar sofrasına atıldığını’ belirten Tanrıkulu’nun açıklamasından önce çıkanlar şöyle:

*Değerli arkadaşlar, kısa zaman önce linç edildim, linç edilmeye devam ediyorum. Ama bunun zeminini hazırlayanları da biliyorum.

*Beni kurtlar sofrasına attılar. Ve neredeyse ‘Bizim milletvekilimiz değil’ demeye getirdiler. İsim vermeyeceğim ama içim dolu, bunu bilin.

*Yaptıkları açıklamada, benden söz ederken, ‘Diyarbakır milletvekili’ dediler, ‘milletvekilimiz’ bile diyemediler. ‘CHP milletvekili’ bile diyemediler. Ben buradan söylüyorum, CHP Diyarbakır milletvekiliyim, bunu sizin kafanıza kazıyacağım.

*Devlet çizgisinde, AKP’nin çizdiği sınırlar içerisinde muhalefet yapılmaz. Biz AKP’nin bize çizdiği sınırları yıkmalıyız.