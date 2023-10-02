CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun dokunulmazlık dosyası TBMM’de

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik ifadeleri nedeniyle Tanrıkulu hakkında ‘devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama‘ iddiasıyla Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni istemişti.

Bakanlığın soruşturma izni vermesinin ardından başsavcılık, Tanrıkulu hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ ve ‘devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama‘ iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na göndermişti. Bakanlık da fezlekeyi, TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı’na sunmuştu. TBMM Başkanlığı’na iletilen fezleke, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’a havale edildi.

Tanrıkulu’nun hedef gösterilmesi

Tanrıkulu, TV100’de telefonla bağlandığı canlı yayında şunları demişti:

“TSK’nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül’de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz’da darbe girişimi yapan, köyleri yakan… Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen… Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı.”

Bu sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan Tanrıkulu’na partisinden de tepki gelmişti. CHP Sözcüsü Öztrak, Twitter’dan şunları yazmıştı:

“Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri’ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir.”

Öztrak’tan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Tanrıkulu’nu eleştirmişti: “Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tanrıkulu’nun, TSK ile ilgili sözlerine soruşturma açıldığını hatırlatarak konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gelmesi halinde ‘takdirin Meclis’te olduğunu’ söylemişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Tanrıkulu’nu hedef almış, ‘cezasız kalmaması gerektiğini’ savunmuştu.

Süreç nasıl işliyor?

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı’nca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’a havale ediliyor.

Karma Komisyon, sevk edilen dosyalar için kendi gündemini oluşturuyor ve yasama dokunulmazlığı dosyalarının incelenmesi için Hazırlık Komisyonu kuruluyor.

TBMM İçtüzüğü’ne göre, Hazırlık Komisyonu en geç bir ay içinde raporunu Karma Komisyona sunuyor. Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonu raporunu görüşerek karara bağlıyor. Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar veriyor.

Dokunulmazlığının kaldırılması istenen milletvekili, isterse Hazırlık Komisyonunda, Hazırlık Komisyonunun raporunu sunmasının ardından Karma Komisyonda ve TBMM Genel Kurulunda yazılı veya sözlü olarak kendisini savunabileceği gibi herhangi bir milletvekiline de kendisini savundurabiliyor.

Dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor. Genel Kurul’daki görüşmelerin ardından Karma Komisyonun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporu oylamaya sunuluyor.

Genel Kurul’da kabul edilmesi halinde, milletvekilinin dokunulmazlığı, söz konusu dosya için kaldırılmış oluyor.

Meclis Başkanlığı, dosyayı Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla Adalet Bakanlığına gönderiyor. Bakanlık da dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili hakkında gereğinin yapılması için dosyayı ilgili savcılığa havale ediyor.