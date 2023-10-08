İsrail, elektrikten sonra Gazze’ye akaryakıt ve mal tedarikini de durdurdu

İsrail, Hamas’ın dün başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısından sonra Gazze’ye akaryakıt ve mal girişini durdurma kararı aldı.

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Hamas, dün sabah saatlerinde Gazze Şeridi’nden İsrail’e binlerce roket ve füze eşliğinde saldırı başlatmıştı. Eş zamanlı olarak Hamas militanları da İsrail’e sızmıştı. Hamas birçok İsrailli sivili ve üst düzey askerleri rehin aldığını duyurmuş İsrailli yetkililer de bunu kabul etmişti. Son bilgiye göre saldırılarda en az 300 İsrailli öldü. Yaralı sayısı 1000’den fazla. İsrail sınıra asker, tank ve zırhlı araç yığıyor. Gazze’nin işgali an meselesi görülüyor.

Akaryakıt ve mal tedariki durduruldu

Yediot Ahronot gazetesinin Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberde, İsrail Güvenlik Kabinesinin düzenlediği toplantıda bir dizi karar alındığı belirtildi.

Alınan kararların, Hamas ve İslami Cihad’ın uzun yıllar boyunca bir daha İsrail vatandaşlarını tehdit etmemesi ve onlara zarar vermemesi için elindeki askeri gücün yok edilmesini amaçladığı ifade edildi.

Karar kapsamında Gazze’ye yakıt ve mal girişinin yasaklandığı kaydedildi.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz de daha önce abluka altındaki Gazze Şeridi’ne sağlanan elektriğin kesilmesi talimatı vermişti.